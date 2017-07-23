Официальный сайт НХЛ: лучший менеджер лиги — Стив Айзерман

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги назвал свою версию пятёрки лучших генеральных менеджеров лиги. Первуюстрочку занял генеральный менеджер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стив Айзерман. В 2013 году Айзерман пригласил на должность главного тренера Джона Купера, с которым «Лайтнинг» провёл лучший регулярный сезон в истории и в 2015 году дошёл до финала Кубка Стэнли.
Лучшая пятёрка менеджеров:
1. Стив Айзерман («Тампа-Бэй»);
2. Дэвид Пойл («Нэшвилл Предаторз»);
3. Джим Рутерфорд («Питтсбург Пингвинз»);
4. Джим Нил («Даллас Старз»);
5. Брайан Маклеллан («Вашингтон Кэпиталз»).
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