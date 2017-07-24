Пашков: перестановки объективно не позволят ЦСКА и «Динамо» сделать шаг вперёд

Олимпийский чемпион по хоккею Александр Пашков прокомментировал изменения в командах ЦСКА и «Динамо» Москва.
«На мой взгляд, предстоящий регулярный чемпионат для столичных клубов может стать одним из худших в КХЛ. Да, во время летних каникул ЦСКА и «Динамо» оказались в центре внимания, внутри этих команд происходила масса событий, но есть опасения, что все перестановки объективно не позволят красно-синим и бело-голубым сделать шаг вперёд. Это моё мнение.
Да, по именам — Капризов, Шалунов, Шумаков, Любимов, Бурдасов и так далее — всё выглядит очень громко. Лучшие слова можно сказать о спонсорах клуба, которые профинансировали такую массовую закупку. Вот только нужно учитывать, что все последние годы ЦСКА был самой системной командой КХЛ, которая, наверное, меньше всех в лиге зависела от личностей. Благодаря этой системе «армейцы» Москвы три года подряд выигрывали регулярный чемпионат, достигали высокого результата, работали, наверное, эффективней всех в лиге. И тут мы видим кардинальный разворот — от системы к личностям. Включающий перестановки в тренерском штабе. На мой взгляд, это рискованный ход, который может помешать завоевать четвёртый Кубок континента кряду.
Как и ЦСКА, желаю бело-голубым всяческого успеха. Но после таких радикальных перестановок, пусть их никак нельзя сравнить с «армейскими», «Динамо» будет очень тяжело сразу дать результат даже на уровне прошлогоднего. Не говоря уж о кубковом 2012 и 2013 годов. Думаю, что в каждой лини у «Динамо» есть резервы. Ерёменко — отличный вратарь, но годы не щадят никого, в последнее время он по разным причинам проводит лишь треть матчей чемпионата. Есть серьёзное возрастное расслоение в обороне, нет полного комплекта в атаке. На мой взгляд, бело-голубым надо ставить банальную задачу попасть в плей-офф. И, учитывая приличную плотность в Западной конференции, её решение не выглядит простым», — приводит слова Пашкова Russia-Hockey.