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Воронин: у «Спартака» тяжёлые сборы, но никто не ноет, и работа продолжается

24 июля 2017, понедельник. 09:44. Хоккей

Нападающий московского «Спартака» Артём Воронин рассказал, как проходит тренировочный сбор в Австрии.

«Всё идёт своим чередом. Тяжёлые сборы, но никто не ноет, и работа продолжается. Постепенно набираем форму, готовимся по утверждённой программе и не форсируем события.

Разница со сборами в Чехии? Что там было тяжело, что здесь. В Австрии, насколько мне известно, «Спартак» никогда не готовился, и условия здесь очень хорошие. Как-то быстро мы прижились. Удобно, что всё находится под одной крышей, и от номера до раздевалки и до льда — всего одна минута ходьбы. В Чехии приходилось идти минут 10-12 от арены до гостиницы. Это, конечно, не составляло никакой проблемы, однако всегда лучше, когда всё, что нужно для работы и отдыха, находится в одном месте. Жаркая погода никак не влияет, лёд находится в отличном состоянии. Думали, что будет хуже. Но грешить на качество льда точно нельзя. Вообще, я много прошёл сборов, но нынешние в Австрии по условиям, пожалуй, лучшие, что я видел.

Уже сейчас тренеры стараются наигрывать определённые сочетания. Да, бывают микротравмы, которые влияют на то, кто с кем выходит на лёд, но в основном мы занимаемся в одних и тех же сочетаниях. Я уже с первого сбора играю с Денисом Толпеко. С нами одно время выходил Костя Глазачев, но потом тренеры решили поставить вместо него Толю Никонцева. Этой тройкой и работаем пока. О матче со «Слованом» разговор ещё впереди. Состав на игру тоже узнаем, видимо, лишь утром на раскатке. Тренировки, правда, уже стали больше подводящими к этой игре: розыгрыш большинства, тактические схемы при игре в различных игровых ситуациях», — приводит слова Воронина официальный сайт «Спартака».

Источник: Официальный сайт ХК "Спартак" (Москва) Сообщить об ошибке
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