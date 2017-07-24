«Авангард» заключил контракт со шведским форвардом Петерссоном

«Авангард» объявил о подписании соглашения со шведским нападающим Андре Петерссоном, которое рассчитано на один год, сообщает официальный сайт клуба.



В прошлом сезоне Петерссон выступал в составе «Сочи», принял участие в 39 матчах регулярного сезона КХЛ, забросил 14 шайб и стал автором 15 результативных передач, набрав 29 очков при показателе полезности «+5», а также отбыл 22 штрафных минуты.



Всего в КХЛ у Петерссона на счету 146 матчей, в которых он набрал 113 очков по системе «гол + пас» (58+55), а его показатель полезности составил «+14».

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