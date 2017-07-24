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«Сибирь» не стала подписывать контракт с форвардом Ивановым

24 июля 2017, понедельник. 11:26. Хоккей

«Сибирь» объявила, что не станет подписывать соглашение с нападающим Никитой Ивановым, который находился в новосибирской команде на просмотре, сообщает официальный сайт клуба.

В сезоне-2016/17 хоккеист провёл за «Барыс» 50 матчей регулярного чемпионата КХЛ и набрал в них 6 (3+3) очков при показателе полезности «-3», а также отыграл в 9 встречах плей-офф, где не отметился результативными действиями, после чего клуб из Казахстана расторг с ним контракт. «Сибирь» заключила пробный контракт Ивановым 22 июня.

«Северсталь» подписала контракт с Калашниковым, «Сибирь» — с Никитой Ивановым
Источник: Официальный сайт ХК "Сибирь" Сообщить об ошибке
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Новости. Хоккей
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