«Слован» подписал однолетний контракт с форвардом Ржепиком

«Слован» объявил о подписании однолетнего соглашения с нападающим Михалом Ржепиком, который в нынешнем межсезонье получил статус свободного агента, сообщает официальный сайт клуба.



28-летний Ржепик отыграл 72 матча в НХЛ в составе «Флориды Пантерз», в которых забросил 9 шайб и отдал 11 результативных передач, набрав 20 очков при показателе полезности «-7». В АХЛ за «Ванкувер Джайантс» и «Рочестер Американз» он принял участие в 243 встречах, в которых записал себе в актив 182 очка по системе «гол + пас» (66+116).