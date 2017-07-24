Плющев: «Авангард» не претендент на титул, трансферная кампания не показатель

Заслуженный тренер России, бывший главный арбитр КХЛ Владимир Плющев, поделился мнением о селекции омского «Авангарда».



«Заведомо «Авангард» не может являться претендентом на победу в Кубке Гагарина. Хорошая селекционная работа – это ещё не повод заявлять, что есть команда, объединённая единой целью и единой программой действий, клубу предстоит проделать путь. Когда проходит мощная селекционная работа, то приходит много новых игроков со своим видением, и тот костяк, который был в клубе, немного размыт. Задача тренеров будет создать из этих игроков единую команду, которая будет решать большие вопросы. Касательно Петерссона — ему нужно будет время, чтобы адаптироваться к новому клубу, тренерам, партнёрам. Классные игроки проходят этот период быстрее, а что будет с Петерссоном, будет видно», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Дехтярёвым.

«Авангард» заключил контракт со шведским форвардом Петерссоном

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