«Слован» переподписал контракт с нападающим Смоленяком

«Слован» объявил о продлении соглашения с чешским нападающим Радеком Смоленяком. Новый контракт рассчитан на один год, сообщает официальный сайт клуба.



В прошлом сезоне в составе чешской команды Смоленяк принял участие в 13 матчах КХЛ, в которых забросил 5 шайб и стал автором 6 результативных передач, набрав 11 очков при показателе полезности «-4», а также отбыл 16 минут штрафа.



Всего у Радека на счету 104 матча в КХЛ, в которых он записал себе в актив 61 очко по системе «гол+пас» (27+34), а его показатель полезности составил «-21».

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