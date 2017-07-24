Защитник Джонни Одуйя подписал однолетний контракт с «Оттавой» на $ 1 млн

Защитник Джонни Одуйя подписал контракт с «Оттавой Сенаторз», сообщается на официальном сайте клуба. Соглашение рассчитано на один год с зарплатой $ 1 млн. Кроме того, хоккеист может заработать ещё $ 1,25 млн в качестве бонусов.



35-летний Одуйя начинал прошедший сезон в «Даллас Стар», а в феврале был обменян в «Чикаго Блэкхоукс». В регулярном чемпионате он провёл 52 матча и набрал 9 (2+7) баллов за результативность. Также он сыграл четыре матча в плей-офф. Одуйя является двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Чикаго» (2013, 2015).

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