Нападающий Уотсон подписал трёхлетний контракт с «Нэшвиллом» на $ 3,3 млн

«Нэшвилл Предаторз» объявил о заключении нового контракта с нападающим Остином Уотсоном. Соглашение рассчитано на три года со среднегодовой зарплатой $ 1,1 млн. Ранее сообщалось, что игрок хочет получать $ 1,4 млн в год, а клуб предлагал $ 700 тыс., стороны смогли договориться о контракте, не прибегая к арбитражу.



В прошедшем сезоне 25-летний Уотсон заработал $ 575 тыс. Он принял участие в 77 матчах регулярного чемпионата и набрал 17 (5+12) баллов за результативность. В плей-офф он помог команде дойти до финала, забросив четыре шайбы и сделав пять передач в 22 играх.

Увидимся в суде. Гранлунд и ещё 5 игроков, обратившихся в арбитраж Судиться для североамериканцев – дело привычное. Зачем нужен арбитраж, если нет контракта, и чем это может закончиться?