Епанчинцев: хочется выиграть матч со «Слованом», чтобы уже был дух победителя

Главный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев рассказал о ходе предсезонной подготовки и поделился ожиданиями от первого контрольного матча со «Слованом», который состоится 25 июля.



«Первый контрольный матч с хорошим соперником, хотелось бы, чтобы игроки восприняли и выполняли то направление и задание на игру, которое мы выбрали. Это самое главное на данный момент. Ждём хорошей, правильной игры в обороне и атакующий хоккей.



На последних вечерних тренировках больше уделяли внимание технико-тактическим заданиям. В заявке будет 24 игрока, постараемся всех использовать. Завтра сыграет Маркус Свенссон, а с „Торпедо“ посмотрим Беспалова, и Синягину тоже дадим шанс, на турнире в Нижнем Новгороде. Работали над игрой спецбригад. Не так много, но пару тренировок уделили. Есть какие-то намётки, кто будет играть в большинстве, кто в меньшинстве.



Конечно, хотелось бы выиграть, чтобы уже был дух победителя, и неважно, какой это матч — контрольный, или товарищеский, или предсезонный. Выиграть всегда приятно», — сказал Епанчинцев в эфире клубного телевидения.

Епанчинцев: написал Мозякину и Ковальчуку: «Спартак» вас ждёт» Главный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев — о задачах хоккейного клуба и коммуникации с футбольной командой, ставшей чемпионом России.

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