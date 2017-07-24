«Айлендерс» продлили контракт с защитником Пелечем на четыре года

«Нью-Йорк Айлендерс» продлил соглашение с защитником Адамом Пелечем на четыре года. Об этом сообщается на официальном сайте клуба. У него подошёл к концу трёхлетний контракт новичка.

22-летний хоккеист в прошедшем сезоне провёл за основную команду 44 матча и отметился тремя заброшенными шайбами и семью передачами при показателе полезности "-5". Он также сыграл 18 встреч за «Бриджпорт» в АХЛ, набрав 5 (1+4) очков. На международном уровне Пелеч выступал за сборную Канады на молодёжном чемпионате мира 2014 года и юниорском чемпионате мира 2012 года.