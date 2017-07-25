Дюмоулин: даже не знаю, сколько раз ломал руку в этом плей-офф

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Брайан Дюмоулин после подписания шестилетнего контракта рассказал подробности травмы, которую получил в пятом матче первого раунда плей-офф с «Коламбус Блю Джекетс». Хоккеист провёл в плей-офф 25 матчей и помог своей команде выиграть второй Кубок Стэнли подряд.



«Рука очень сильно болела. В такие моменты надо стараться изо всех сил играть через боль. Бывало, рука немного заживала, но потом снова ломалась во время силовой борьбы. Конечно, было тяжело играть, но у всех были травмы. Сейчас всё зажило. После плей-офф врачи думали, понадобится ли мне операция, но потом увидели, что заживление идёт нормально. Через три недели я начал кататься и не испытывал никаких проблем.



Даже не знаю, сколько раз ломал руку за этот плей-офф. Бывало, толкал соперника в спину и сразу уходил со льда, чтобы мне сделали укол. Конечно, я такого не хотел. Иногда не чувствовал ничего до конца матча. Просто играл с травмой и не беспокоился, что там», — цитирует Дюмоулина Pittsbourgh Post-Gazette.

«Питтсбург» подписал контракт с защитником Дюмоулином на 6 лет и $ 24,6 млн