Дорион: Карлссон счастлив, что «Оттава» подписала Одуйю, они могут играть в паре

Генеральный менеджер «Оттава Сенаторз» Пьер Дорион прокомментировал подписание однолетнего контракта с защитником Джонни Одуйей.



«Когда мы потеряли Мето, то чувствовали, что у нас есть отличные молодые игроки, но защитников никогда не бывает слишком много. Джонни отлично впишется в нашу команду, он может играть в любой паре. У него есть опыт, и он подходит нашей системе. Это возможный партнёр для Эрика Карлссона, но может играть и с другими ребятами. Это будет решать Ги Буше, но я не раскрою секрета, если скажу, что Эрик счастлив, что мы подписали этого игрока.



Мы были заинтересованы в Джонни со 2 июля. После того как я попросил Ги лично с ним поговорить, мы попали в его шорт-лист. Игроку должно быть комфортно с тренером. Кроме того, я разговаривал с Эриком, хотел удостовериться, что он тоже за подписание Одуйи», — приводятся слова Дориона на официальном сайте клуба.

Защитник Джонни Одуйя подписал однолетний контракт с «Оттавой» на $ 1 млн