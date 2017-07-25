Арвидссон: болельщики «Нэшвилла» меня ценят — такое никогда не может надоесть

Нападающий Виктор Арвидссон прокомментировал продление контракта с «Нэшвилл Предаторз». Новое соглашение 24-летнего шведа с финалистами прошлого сезона Кубка Стэнли рассчитано на семь лет и истечёт в конце сезона-2023/24. За это время он заработает $ 29,7 млн.

«Когда подписи были поставлены и я понял, что договор долгосрочный, мне стало очень хорошо. Конечно, это гарантия, но нельзя расслабляться только от подписания долгосрочного контракта. Просто я очень рад сделке. В Нэшвилле сейчас происходит много всего хорошего. У нас потрясающая оборона, равно как и атака. Конечно, я хотел остаться и сделать команду лучше.

Мне доставляет огромное удовольствие играть здесь, и особенно это ярко почувствовалось после того, как я понял, что болельщики «Предаторз» меня ценят. Такое никогда не может надоесть. Читать положительные отзывы всегда приятно. Мне нравится, как они меня приветствуют и тот факт, что они хотят, чтобы я остался здесь. И, без сомнений, они также доказали, что на них можно рассчитывать", — приводит слова Арвидссона официальный сайт НХЛ.