Кольцов: США нравятся тем, что там всё для людей, даже туалетная бумага лучше

Нападающий Константин Кольцов, назначенный тренером минского «Динамо», рассказал о возможности вернуться в НХЛ, а также жизни в США.



«Реальных возможностей вернуться в НХЛ не было. В принципе, опять же: если поставил бы агенту задачу, то, возможно, куда-то и позвали бы на просмотр. А так помню только один разговор с генеральным менеджером «Коламбуса» сразу после возвращения в Россию в 2006-м. Тогда находился с «Ак Барсом» на сборах в Финляндии. Мне позвонили на мобильный. А роуминг был дорогой, и деньги быстро закончились – телефон отключили. По-моему, и сейчас такая система: если за границей залезаешь в минус, то не дают даже закончить – обрубают во время разговора. Включили только через три дня, но выйти на связь уже не смог – наверное, поздно было. Думаю, из «Коламбуса» перезванивали, пока я оставался недоступен, а потом плюнули.



Поездка в 12 лет на турнир в США? Ну, это журналисты так красиво написали: «След на всю жизнь...» Меня просто многое шокировало. Помню, как светился в иллюминаторе Нью-Йорк, когда подлетали к городу. В таком возрасте картинка потрясла. А вообще Америка нравится тем, что там всё для людей, для комфорта жизни. Это проявляется в том числе в мелочах. Смешно, конечно, говорить, но там даже туалетная бумага лучше. Серьёзно! Или вот привезли мы специальные палочки – с виду похожие на ушные. Их разламываешь и мажешь младенцам десны, когда режутся зубы. Всё – ребенок на два часа перестаёт плакать. Простое обезболивающее, при этом совершенно безвредное. Не знаю, есть ли подобное здесь, но, раз я везу оттуда, то, видимо, нет. И таких мелочей много. В Беларуси только недавно вошли в обиход зип-локи – герметичные пакеты для продуктов. В Америке они существовали пятнадцать лет назад: сложил бутерброды, закрыл – и отправил детей в школу.



Не стану скрывать: думал о том, чтобы осесть в Америке. Однако основное – это всё-таки работа. Завершил карьеру, попал в строительную компанию, потом в «Динамо»… Понятно, что нет смысла дёргаться. Зачем ехать туда эмигрантом? Хотя в Америке есть друзья, которые, возможно, помогли бы устроиться. И периодически, конечно, возникает такое желание. Особенно когда сталкиваешься здесь с какой-то несправедливостью или с другими неприятными эпизодами. Простой пример: мои дети родились в Америке – они граждане страны. Когда проходим там паспортный контроль, им улыбаются и говорят: «Добро пожаловать домой!» Когда я в Минске прохожу такой же контроль, на меня смотрят не очень приветливо. Правда, после обновления аэропорта встречаю больше приятных девочек. Но всё равно частенько возникают ситуации, когда не понимаю, домой я вернулся или в чужую страну. Задают такие вопросы, что хочется взять чемодан и свалить обратно. И вот с подобными неприятными эпизодами сталкиваешься сначала в аэропорту, потом в магазине, потом ещё где-то… Будьте добрее друг к другу», — приводит слова Кольцова «Прессбол».