Михайлов: допинг Зарипова отрицательно скажется на всём российском спорте

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал дисквалификацию Даниса Зарипова на два года за употребление допинга.



«Я сожалею, что с Зариповым такое случилось, но вопрос остаётся открытым: он это делал умышленно или нет? Но так как есть решение о его дисквалификации, могу посоветовать ему поменять сферу деятельности. Как игрок Зарипов мог ещё поиграть и принести пользу команде. Но Данис нарушил закон. Вы сами знаете, какие санкции идут в отношении нашего спорта, и такая ситуация, конечно, отрицательно скажется на спортивном имидже нашей страны. И нашим руководителям, особенно хоккейным, нужно проводить разъяснительные беседы, линия нашей страны – за чистый спорт. Он может подать апелляцию – его право, но он попался как нарушитель. Он может доказывать, что это не так – это тоже его право. Но прецедент очень плохой. Зарипов нарушил правила игры», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Дехтярёвым.

Зарипов попался на допинге. Конец карьеры легенды? Данис Зарипов и ещё два игрока попались на допинге. Двухлетняя дисквалификация может поставить точку в карьере легенды КХЛ.