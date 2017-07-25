Вице-спикер Госдумы РФ: Зариповым восхищаются дети, а он принимает допинг

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев прокомментировал двухлетнюю дисквалификацию нападающего Даниса Зарипова за употребление допинга.



«Спортсмен, который попадается на допинге, всегда бросает негативную тень на весь спорт в целом и на свой вид спорта в частности. Когда попадаются звёзды, на которых смотрят дети, то это очень неприятно и создаёт огромную отрицательную ауру. Зариповым восхищаются дети, а он принимает допинг. В теннисе это была Мария Шарапова, в плаванье Юлия Ефимова, а в хоккее теперь Зарипов. Такие профессионалы делают это осознано, а значит, должны нести полную ответственность.



Наша главная задача – вырастить здоровое поколение юношей и девушек, которые уже через 6-8 лет будут представлять Россию на международных соревнованиях. А когда они смотрят на очередного десятикратного чемпиона мира, который принимает допинг, то думают – чем я хуже? Буду тоже принимать допинг и выиграю чемпионат мира. Ладно, когда допинг принимает парнишка 18 лет, который ещё ничего не понимает в большом спорте. Но когда это делает такой профессионал, как Зарипов, – это уже очень серьёзно. Он делал это осознанно и должен нести ответственность. Сейчас в Госдуме находится на рассмотрении законопроект, который вводит ответственность для спортсмена, принимавшего допинг. Пока только административную. Но в будущем, возможно, и уголовную», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

Зарипов попался на допинге. Конец карьеры легенды? Данис Зарипов и ещё два игрока попались на допинге. Двухлетняя дисквалификация может поставить точку в карьере легенды КХЛ.

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