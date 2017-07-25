Величкин: сдаваться не собираемся, подадим апелляцию по допингу Зарипова

Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин прокомментировал отстранение экс-форварда команды Даниса Зарипова на два года из-за допинга.



«Никто сдаваться не собирается. Будем подавать апелляцию, будем решать это дело в суде, и мы, и «Ак Барс», и сам Данис», — сказал Величкин «Чемпионату».

Ранее стало известно, что в допинг-пробе Даниса Зарипова были обнаружены запрещённые препараты, относящиеся к классам S6.b – стимуляторы и S5 – диуретики и маскирующие агенты. Дисквалификация Даниса продлится до 22 мая 2019 года.

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Зарипов попался на допинге. Конец карьеры легенды? Данис Зарипов и ещё два игрока попались на допинге. Двухлетняя дисквалификация может поставить точку в карьере легенды КХЛ.

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