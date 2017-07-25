Как вы относитесь к ситуации с допингом Даниса Зарипова?

Форвард казанского «Ак Барса» Данис Зарипов дисквалифицирован на два года за употребление допинга. Как вы относитесь к этой ситуации?
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В допинг-пробе Зарипова были обнаружены препараты, относящиеся к классам S6.b – стимуляторы и S5 – диуретики и маскирующие агенты. Дисциплинарный комитет IIHF рассмотрел «дело Зарипова» 21 июля 2017 года и после изучения всех материалов принял решение об отстранении его от участия в соревнованиях до 22 мая 2019 года.
Зарипов попался на допинге. Конец карьеры легенды?
Данис Зарипов и ещё два игрока попались на допинге. Двухлетняя дисквалификация может поставить точку в карьере легенды КХЛ.
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