Степанов: не могу припомнить, чтобы Зарипов употреблял запрещённые вещества

Трёхкратный чемпион России и двукратный обладатель Кубка Гагарина, бывший партнёр Даниса Зарипова по казанскому «Ак Барсу» Александр Степанов поддержал его в связи с двухлетней дисквалификацией за употребление допинга.



«Зарипова поймали на допинге? Честно говоря, сколько играл с Данисом вместе в одной команде, не могу припомнить за ним такого, чтобы он употреблял какие-то запрещённые вещества. Со своей стороны я могу только высказать ему слова поддержки», — сказал Степанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

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