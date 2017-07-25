Сушинский: мы ещё увидим Зарипова в новом сезоне

Бывший нападающий сборной России и СКА Максим Сушинский поделился мнением о дисквалификации Даниса Зарипова за употребление допинга.



«Очень жалко, что так вышло, в этом возрасте очень сложно будет вернуться в хоккей после длительного перерыва. Потеря такого титулованного игрока, как Данис, очень печальна. Уже не раз были случаи, когда в лекарствах не указывались запрещённые компоненты, и я не удивлюсь, если здесь такой же случай. Я думаю, мы ещё увидим Зарипова в новом сезоне», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Дехтярёвым.

Зарипов попался на допинге. Конец карьеры легенды? Данис Зарипов и ещё два игрока попались на допинге. Двухлетняя дисквалификация может поставить точку в карьере легенды КХЛ.