Аукцион Meet For Charity разыграет встречу с Владиславом Третьяком

Благотворительный аукцион Meet For Charity разыграет встречу с трёхкратным олимпийским чемпионом, членом Зала хоккейной славы Владиславом Третьяком.



Играя за сборную СССР, Третьяк стал 10-кратным чемпионом мира и девятикратным чемпионом Европы. В составе ЦСКА 13 раз выигрывал чемпионат СССР. Он признавался лучшим хоккеистом СССР пять раз, лучшим хоккеистом Европы три раза, лучшим вратарём чемпионата мира четыре раза. В настоящее время легендарный вратарь занимает пост президента ФХР, а также организует ежегодные школы вратарей.



Онлайн-аукцион будет идти 48 часов — 25-26 июля, стартовая стоимость лота — 10 тыс. рублей. Принять участие в аукционе можно в официальном аккаунте аукциона в «Фейсбуке».



Собранные по итогам средства будут направлены в благотворительный фонд «Дом Роналда Макдоналда», который уже 23 года реализует физкультурно-оздоровительные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья, открывает инклюзивные детские площадки в разных городах России, а также предоставляет бесплатную семейную гостиницу «Дом Роналда Макдоналда» для родителей, чьи дети проходят длительное лечение в Детской республиканской клинической больнице в Казани, и «Семейные комнаты» в семи больницах по всей России.