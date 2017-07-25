Игроки «Спартака» определились с номерами на новый сезон

Новые игроки «Спартака» определились с номерами, под которыми будут выступать в новом сезоне. Некоторые из старых хоккеистов команды сменили номера, о чём сообщает официальный сайт московского клуба.



Александр Комаристый будет играть под номером 78, Евгений Кулик — под номером 44, Бен Максвелл взял номер 49, Вилле Лаюнен — 47, Станислав Чистов – 91, Алексей Пепеляев – 70, Дмитрий Синицын – 21, Кирилл Свиязов – 3, а Дмитрий Юдин – 58.



Игорь Мирнов сменил номер на 10, Александр Трушков – на 28, Илья Павлюков – на 24, Илья Кляузов – на 71, Денис Толпеко – на 53, а Никита Ли – на 97.