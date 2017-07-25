Хирурга будут судить за смерть хоккеиста Симонова в нижнетагильской больнице

Прокуратура Свердловской области направила в Дзержинский районный суд Нижнего Тагила уголовное дело, возбуждённое против хирурга городской больницы №1, делавшего операцию хоккеисту «Спутника» Сергею Симонову, который в её ходе скончался, сообщает «Интерфакс».



6 января 2016 года Сергей после тренировки обратился к командному врачу с жалобами на боли в области подреберья, боли в животе продолжались до вечера. В 21:30 он в сопровождении командного врача поступил в стационар больницы Нижнего Тагила. Он сам передвигался, перед госпитализацией играл на «айпаде». В ходе диагностики обнаружили разрыв селезёнки. В 22:40 врачи приступили к операции по удалению селезёнки. После операции Сергея не стали переводить в реанимационно-анестезиологическое отделение. В 04:30 Сергей в тяжёлом состоянии направлен на повторную операцию, в ходе которой он скончался от геморрагического шока.

«Дело Симонова» встало. Кто ответит за смерть игрока «Спутника»? После скоропостижной смерти хоккеиста нижнетагильского «Спутника» Сергея Симонова прошёл почти год, но дело вернулось к начальной стадии.