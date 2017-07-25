Андрей Точицкий сменил Вадима Фисько на посту генерального директора СКА

В многофункциональном спортивном комплексе «Хоккейный город» состоялось заседание совета директоров СКА, на котором были рассмотрены итоги работы клуба в сезоне-2016/17.
Как сообщается на официальном сайте клуба, советом директоров принято решение о прекращении полномочий Вадима Фисько в качестве генерального директора ХК СКА, на данную должность избран Андрей Точицкий.
Советом директоров ХК СКА были рассмотрены вопросы развития инфраструктуры клуба, сформулированы ключевые показатели оценки эффективности деятельности в следующем сезоне.
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