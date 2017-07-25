Кожевников: зачем Зарипову что-то улучшать? Он и так от бога одарённый хоккеист

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал дисквалификацию Даниса Зарипова на два года из-за употребления допинга.



«В первую очередь нужно разобраться, мне многое не понятно. Во-первых, в источниках говорится, что пробу взяли ещё в январе, а вылезло это только сейчас, где тогда раньше были проверяющие, у меня это как-то не вяжется. Эта ситуация требует тщательного разбирательства, Данис — один из лучших нападающих в лиге, можно сказать лицо КХЛ, таких игроков мало, но то, что с допингом надо бороться, – это однозначно, чтобы никому повадно не было. Но в вопросе с Данисом надо всё тщательно проверить, много что не ясно, и всё-таки там ещё есть два игрока — Андрей Конев и Дерек Смит.



Нельзя исключить, что у Зарипова могла быть травма, выяснить надо, что доктор говорит, принимал ли он этот препарат один или ещё игроки в команде. Это нельзя спускать на тормоза, чтобы никому повадно не было. Данис играет не за счёт катания, а за счёт принятия решений, своего таланта, и божьего дара, но два года дисквалификации для него – это, конечно, завершение карьеры. Такого игрока не хотелось бы терять.

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Нужно бороться не только с допингом, но и с препаратами, в которых не указаны запрещённые компоненты, уже не раз были случаи с дисквалификациями из-за этого. Вот сейчас мы говорим про Даниса, а был скандал сейчас, когда ВАДА разрешает американским и английским спортсменам разрешение на принятие запрещённых препаратов.



Они там придумывают себе астму, желтуху, понос, и они им дают разрешение на принятие препаратов из запрещённого списка. Если они больные занимаются спортом, что, получается, вопреки всему? Зачем Зарипову что-то улучшать, он и так от бога одарённый человек. Он все эти годы радовал нас своей игрой, и не было никаких претензий, мне правда непонятна эта ситуация. Но это не отменяет того факта, что с допингом надо бороться», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Дехтярёвым.

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