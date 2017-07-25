Защитник Марк Штрайт перешёл в «Монреаль», подписав контракт на $ 700 тыс.

«Монреаль Канадиенс» договорился о подписании контракта с защитником Марком Штрайтом. Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Соглашение рассчитано на один год с зарплатой $ 700 тыс.

39-летний Штрайт начинал прошедший сезон в «Филадельфии Флайерз», а зимой перешёл в «Питтсбург Пингвинз», с которым выиграл Кубок Стэнли. В регулярном чемпионате он провёл 68 матчей и набрал 27 (6+21) результативных баллов. В трёх играх плей-офф защитник отметился двумя голевыми передачами. Всего в НХЛ на счету Штрайта 434 (96+338) очка в 784 матчах.