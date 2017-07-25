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Левицкий: в Сочи хоккей не особо любят, а Новосибирск — хоккейный город

25 июля 2017, вторник. 19:12. Хоккей

Новичок «Сибири» Игорь Левицкий рассказал о разнице между Новосибирском и Сочи, а также отметил, что решение о подписании контракта с сибирским клубом принял быстро.

«Сибирские морозы не пугают, наоборот, мне нравится хоккейная атмосфера в городе, потому что в Сочи хоккей не особо любят, народу ходит мало. Мы играем в хоккей, то, что на улице, нас не волнует, отходит на второй план. По атмосфере в Сочи не грустно, не хочу обидеть болельщиков, но там только всё начинается. Не бывает такого, что клуб существует четыре года и сразу появляется атмосфера. Там только начинают любить хоккей, нужно время.

О переходе в «Сибирь» узнал в мае, всё быстро решилось. Когда агент сказал, что есть вариант с Новосибирском, я даже не думал, в этот же день дал ответ. Хоккейный город, команда с большими амбициями, которая всегда ставит максимальные цели. Хочется дальше прогрессировать, расти, поэтому согласился.

Сборы проходят трудно, но всё отлично. Атмосфера в команде боевая, все дружелюбные. Готовимся по полной", — сказал Левицкий в эфире клубного телевидения.

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«Сибирь» в межсезонье лишилась почти всех лидеров, но пополнилась перспективными игроками, которые могут пойти по пути Максима Шалунова.

Вы также можете посмотреть видео интервью на официальном канале клуба в YouTube.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Сибирь Игорь Левицкий
Новости. Хоккей
25 июля 2017, вторник
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