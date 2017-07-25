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Дубль Полыгалова помог «Трактору» крупно обыграть «Сочи» в товарищеском матче

25 июля 2017, вторник. 19:24. Хоккей

«Трактор» одержал победу над ХК «Сочи» в товарищеском матче. Встреча завершилась со счётом 5:1.

Защитник Юрий Александров открыл счёт уже через минуту после стартового вбрасывания, однако в середине периода Игорь Полыгалов восстановил равенство, а во второй двадцатиминутке оформил дубль. В третьем периоде отличились Ник Бэйлен, Андрей Ерофеев и Игорь Исаев.

В воротах сочинской команды играл Олег Назаров, у «Трактора» — Павел Францоуз.

Ранее челябинский клуб проиграл «Нефтехимику» со счётом 1:5, а «Сочи» выиграл у нижнекамцев 5:2.

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Товарищеские матчи (клубы)
25 июля 2017, вторник. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
1 : 5 1:1, 0:1, 0:3
Трактор
Челябинск
1:0 – Александров – 01:00 (5x5), 1:1 – Полыгалов – 10:00 (5x5), 1:2 – Полыгалов – 31:00 (5x5), 1:3 – Бэйлен – 49:00 (5x5), 1:4 – Ерофеев – 50:00 (5x5), 1:5 – Исаев – 58:00 (5x5)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Сочи ХК Трактор
Новости. Хоккей
25 июля 2017, вторник
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