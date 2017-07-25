Нилл: для «Далласа» важно, что у Ганзала и Мето есть характер победителей

Генеральный менеджер «Даллас Старз» Джим Нилл рассказал о важности приобретения защитника Марка Мето и нападающего Мартина Ганзала.

«Если мы хотим стать стабильной командой уровня плей-офф, то по спецбригадам должны входить в 10-12 лучших клубов лиги. Меньшинство — важнейшая часть этого плана. Если ты хочешь побеждать, то должен успешно защищать свои ворота. Мартин и Марк очень нам в этом помогут. Да, приятно смотреть на рослых хоккеистов, которые пышут здоровьем. Но важно и то, что у них есть характер победителей», — приводятся слова Нилла на официальном сайте НХЛ.