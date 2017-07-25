Дежарден возглавил сборную Канады на олимпийский сезон, Бродо — в менеджменте

Главным тренером сборной Канады на олимпийский сезон назначен Уилли Дежарден, Крэйг Вудкрофт, Дэйв Кинг и Скотт Уолкер стали его помощниками. Генеральным менеджером команды стал Шон Бурк, в его команду также войдёт Мартин Бродо. Об этом сообщает Hockey Canada.

60-летний Дежарден в 2009 году в качестве помощника главного тренера помог молодёжной сборной Канаде выиграть чемпионат мира, а в 2010 году возглавил команду и завоевал серебро МЧМ. Последние три года Дежарден тренировал «Ванкувер Кэнакс».



50-летний Бурк после завершения карьеры девять лет работал в «Аризоне Койотс» тренером вратарей, директором по развитию игроков и помощником генерального менеджера. В прошедшем сезоне был скаутом «Монреаль Канадиенс», генеральным менеджером сборной Канады на Кубке Шпенглера и Кубке Германии, скаутом сборной Европы на Кубке мира и помощником генменеджера сборной Канады на чемпионате мира.

45-летний Бродо является двукратным олимпийским чемпионом и трёхкратным обладателем Кубка Стэнли.