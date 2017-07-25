«Куньлунь» подписал защитника Инга, «Локомотив» обменял Крикуненко в «Адмирал»

«Куньлунь Ред Стар» подписал двустороннее соглашение на один год с канадским защитником Джаредом Ингом. Кроме того, в обмен на денежную компенсацию из «Локомотива» в «Адмирал» переходит нападающий Роман Крикуненко. Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.

24-летний защитник в прошедшем сезоне выступал во втором дивизионе шведского чемпионата за «Бьорбо». Он провёл 28 матчей регулярного чемпионата и набрал 6 (1+5) результативных баллов. До этого играл в университетских лигах BCIHL и NCAA.

19-летний Крикуненко в 2016 году был признан самым ценным игроком Кубка мира среди молодёжных клубных команд. В прошлом сезоне сыграл 41 матч за ХК «Рязань» в ВХЛ, набрав 22 (7+15) очка.