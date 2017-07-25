«Спартак» по буллитам проиграл «Словану» в товарищеском матче

«Спартак» потерпел поражение от «Слована» в товарищеском матче. Встреча, проходившая в Братиславе, завершилась по буллитам со счётом 2:3.



Райан Стоа вывел красно-белых вперёд в первом периоде, однако во второй двадцатиминутке хозяева отыгрались благодаря шайбе Павола Скалицки. Вскоре Вячеслав Лещенко сделал счёт 2:1, но в третьем игровом отрезке Томми Тайми восстановил равенство. Овертайм победителя не выявил, а в серии буллитов решающий бросок нанёс Лукаш Кашпар.



Ворота «Слована» защищал Якуб Штепанек, у «Спартака» сыграл Маркус Свенссон.

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