Нестеров: хочется завоевать Кубок Гагарина и сыграть на Олимпиаде

Защитник ЦСКА Никита Нестеров рассказал о предсезонных сборах, адаптации в команде и задачах на сезон.
«Атмосфера в команде хорошая, ребята все положительные, улыбаются. Работаем в хорошей обстановке, коллектив отличный. Чуть-чуть непривычны командные сборы, тяжело, надо потерпеть. Я давно не тренировался с командой, готовился самостоятельно четыре года. Ничего, втянемся.
С Игорем Валерьевичем мы начинали работать в „молодёжке“, он тогда был тренером защитником. Мы друг друга знаем, думаю, у нас всё нормально должно получиться в отношениях. Главное — выполнять тренерскую установку. Разговоров о том, где меня хотят видеть, не было. Думаю, их и не будет. Как буду тренироваться, играть, если заслужу место в большинстве, меньшинстве, значит меня поставят. Если нет, надо будет работать и доказывать.
В том году не рассматривал возвращения в Россию, потому что были предложения в НХЛ. И сейчас было пару предложений, но решил вернуться. Не буду говорить, с чем это связано. Конечно, в сборную хочется попасть и сыграть на Олимпиаде. Всё вместе так сложилось, что я вернулся домой.
Я в своей жизни ещё ничего не добился. Хотелось бы выиграть Кубок Гагарина и чемпионат России, всё вместе. Будем над этим работать. Ничего обещать не буду, но цель — Кубок Гагарина, а там как пойдёт», — сказал Нестеров в эфире клубного телевидения.
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