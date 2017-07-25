Зубов: нареканий к игрокам «Сочи» по самоотдаче нет, игра смотрелась

Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов подвёл итоги товарищеской встречи с «Трактором» (1:5).



«Мы хотели с самого начала навязать давление, и нам это удалось. Забили быстрый гол, создали несколько опасных моментов. Потом соперник стал играть лучше, пошла игра на равных. Мы обменивались моментами, но в конце концов сопернику повезло больше. Где-то у нас были индивидуальные ошибки. В целом игра смотрелась, несмотря на такой счёт. Каких-то нареканий к ребятам по самоотдаче нет. Просто не забили свои моменты.

Поставить нападающего Мироманова на позицию защитника — целенаправленный шаг, мы решили попробовать. У него есть определённые данные, навыки. Понятно, что он молодой игрок, ему не хватает опыта. Но мы в ближайшие дни будем принимать решение по всему составу. Конечно, у нас уже есть какие-то соображения по этому поводу, ещё есть одна игра до Sochi Hockey Open, и после неё примем окончательное решение.

Конечно, беспокоит, что команда второй матч подряд много играет в меньшинстве. Есть удаления игровые, но сегодня были из-за плохой дисциплины, технические нарушения. Надо будет поставить определённые рамки и двигаться дальше", — цитирует Зубова пресс-служба клуба.