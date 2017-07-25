Падакин: ХК «Сочи» хорошо начал, но потом подсел и не смог вернуть свою игру

Нападающий ХК «Сочи» Павел Падакин подвёл итоги матча с «Трактором» (1:5) и рассказал о взаимодействии с Эриком О´Деллом и работе в меньшинстве.



«Игралось немного тяжеловато, потому что была другая площадка. Она намного меньше, чем та, на которой мы тренировались, и, по-моему, даже меньше канадской. Мы вышли, с первых минут хорошо играли, забили первый гол, но потом немного подсели и не смогли найти свою прежнюю игру. Не скажу, что соперник был намного интереснее нас. Просто мы не использовали свои шансы. Когда не забиваешь ты – забивают тебе. Нужно сделать выводы, поработать над ошибками. Это всё равно предсезонные игры, надо тренироваться и готовиться к сезону.

Мы с Эриком О’Деллом играли в прошлом сезоне, у нас многое получалось вместе. Мы забивали, хорошо играли, уже второй матч тренеры выпускают нас на меньшинство. После первых двух игр, я думаю, мы себя показали, хорошо оборонялись, активно ведём себя в меньшинстве. Если честно, мне хотелось бы продолжить играть с ним в спецбригаде. Я люблю играть в меньшинстве, всё время выходил при «4 на 5», когда играл в Северной Америке. Дмитрий Мальцев – новенький, он привыкает к нам, мы – к нему, а с Эриком у нас хорошее взаимопонимание и на льду, и в общении", — цитирует Падакина пресс-служба клуба.