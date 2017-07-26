Маклеллан: люди говорят, будто «Вашингтон» — команда-лотерея. Я этим шокирован

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан прокомментировал работу клуба по формированию состава в это межсезонье. Защитник Нейт Шмидт ушёл в «Вегас Голден Найтс» на драфте расширения, нападающего Маркуса Юханссона обменяли в «Нью-Джерси Дэвилз», Джастин Уильямс ушёл в «Каролину Харрикейнз», а также были подписаны долгосрочные контракты с Ти Джеем Оши, Евгением Кузнецовым и Дмитрием Орловым.

«Люди говорят: „Почему они защитили Юханссона на драфте расширения?“ А зачем нам было это делать, когда мы не знали, сможем ли переподписать Оши или Кузи? В этом не было смысла. Люди говорят так, как будто мы — команда-лотерея. Я этим шокирован. У нас хорошие игроки. Я хочу, чтобы люди знали — у нас хорошая команда.

Нам нравится Шмидт, но люди делают из мухи слона по поводу его ухода. У нас есть молодые ребята в фарме — Лукас Джохансен, Кристиан Юс.

В случае с Кузей мы сказали себе: «Ему 25, он станет первым центром. Лига сейчас развивается в сторону скорости и молодости. У нас есть два отличных центра. Мы целую вечность искали „двойной удар“, почему мы сейчас не должны это сделать?» — цитирует Маклеллана Washington Post.