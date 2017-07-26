Штрайт: «Монреаль» всегда был дорог моему сердцу, тут я начинал

Защитник Марк Штрайт прокомментировал подписание контракта с «Монреаль Канадиенс», за который уже выступал с 2005 по 2008 год.

«Монреаль» был дорог моему сердцу, потому что тут я начинал. Я всегда скучал по играм в «Белл-центре», это уникальная арена с уникальными болельщиками и атмосферой, которые очень мотивируют. Здесь большое давление, но игрокам это нужно, чтобы здорово играть. Я очень рад, что вернулся.

Любой хоккеист хочет играть как можно больше матчей и проводить больше времени на льду, но за время в «Питтсбурге» я понял, насколько важно, чтобы все в команде принимали определённые роли. Я усердно работаю, и если мне предоставится шанс сыграть, я отдам всё. Сейчас для меня самое важное — успех команды", — приводятся слова Штрайта на официальном сайте клуба.