Дюмоулин: счастлив, что подписал с «Питтсбургом» долгосрочный контракт

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Брайан Дюмоулин прокомментировал продление контракта на шесть лет.

«Переговоры продолжались долго. Хорошо, что контракт подписан и мне больше не надо об этом беспокоиться. Теперь я могу сосредоточиться только на игре, это здорово. Я хотел долгосрочного соглашения с „Питтсбургом“ и очень счастлив.

Я добился большого прогресса за эти два года. Знаю, что мне есть куда расти, я буду становиться лучше и продолжать совершенствовать свою игру», — приводит слова Дюмоулина официальный сайт клуба.