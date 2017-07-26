Коваленко: НХЛ фактически шантажировала профсоюз Олимпиадой-2018

Глава профсоюза КХЛ Андрей Коваленко рассказал о политике НХЛ насчёт Олимпиады-2018 и попытке шантажа коллег из офиса НХЛ ПА.



«Коллеги откровенно рассказали о фактическом шантаже со стороны НХЛ. Лига была готова делать в календаре зимнюю паузу и отправлять хоккеистов в Пхёнчхан-2018, но только с тем условием, что НХЛ ПА пролонгирует коллективное соглашение. Естественно, что на эти условия Фер пойти не мог, ведь нынешнее коллективное соглашение вызывает у хоккеистов много вопросов. В американских бейсболе, баскетболе, футболе сегодня мы видим у игроков четырёхлетние контракты под 200 миллионов долларов, а в НХЛ суммы на порядок меньше. Так что НХЛ в нынешних условиях развивается не так быстро, как НБА, НФЛ и так далее», — приводит слова Коваленко Russia-Hockey.