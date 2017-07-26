Коваленко: в офисе профсоюза НХЛ трудятся 40 человек, в профсоюзе КХЛ — 15

Глава профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко рассказал об итогах встречи с коллегой из НХЛ Доном Фером.



«Несколько раз встречались с главой профсоюза НХЛ Доном Фером на чемпионатах мира, но детальный разговор состоялся лишь на прошлой неделе, когда он пригласил меня в свой канадский офис. На встрече присутствовали заместители Фера — знаменитые в прошлом игроки НХЛ Джо Рики, Крис Комполи, Стив Уэбб. Благодарен коллегам, а также Рики, с которым не раз пересекались на льду, за детальные разъяснения. Получил много полезной информации, о которой не слышал даже в то время, когда выступал в НХЛ.



В офисе НХЛ ПА сегодня трудятся около 40 человек, в основном бывшие хоккеисты и юристы. Для сравнения: профсоюз КХЛ насчитывает 15 работников. В течение сезона все заместители Фера — Рики, Комполи и Уэбб — делят между собой дивизионы и едут в турне, на общение с игроками. Привлекаются к таким поездкам и другие бывшие игроки, а ныне замы — Мэттью Шнейдер и Роб Замунер. К слову, вчера в аналогичное турне отправился и я — из Торонто через Москву перелетел в Минск, где сегодня открывается первый официальный предсезонный турнир КХЛ. По словам Фера, сейчас за океаном ключевая тема для обсуждений — возможный локаут 2020 года. По подсчетам профсоюза, к этому времени в лиге будут выступать хоккеисты, две трети из которых не имеют опыта локаута-2012. И эти игроки должны знать, зачем профсоюз идёт на забастовку.



Что касается игроков НХЛ, то после подписания контракта все они автоматически являются членами профсоюза, пунктуально выплачивают все взносы. Как заметил Фер, за всю историю существования профсоюза не было ни одного выхода из этой организации. Кстати, если я из Торонто полетел в Минск на встречи с игроками клубов КХЛ, то Фер с ассистентами вскоре отправится в Швецию, где у европейских игроков НХЛ состоится совещание. Так что и для заокеанского профсоюза лето — самое напряжённое время», — приводит слова Коваленко Russia-Hockey.

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