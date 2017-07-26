«Ак Барс»: приложим все усилия, чтобы разобраться в ситуации Зарипова

«Ак Барс» выразил поддержку форварду Данису Зарипову, который был дисквалифицирован на два года за употребление допинга, пообещав как можно скорее разобраться в этой ситуации.



«В связи с возникшей ситуацией в отношении хоккеиста Даниса Зарипова хоккейный клуб «Ак Барс» заявляет, что приложит все усилия, чтобы в ней разобраться. После этого возможны дополнительные комментарии. Данис Зарипов по-прежнему легенда клуба, и в сложной ситуации «Ак Барс» считает своим долгом поддержать игрока, с которым связаны славные страницы в истории команды», — говорится в заявлении казанского клуба.



Ранее стало известно, что Зарипов оспорит решение ИИХФ в арбитражном суде.

Апелляция и презумпция невиновности. Почему вина Зарипова ещё не доказана Форвард Данис Зарипов за употребление допинга отстранён от хоккея на два года. Сторона хоккеиста намерена оспорить решение.

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