Минспорта РФ: в 2016 году было построено 36 сооружений для занятий хоккеем

Заместитель министра спорта Российской Федерации Марина Томилова подвела итоги шестого сезона Ночной хоккейной лиги, а также рассказала о количестве построенных в стране объектов для занятий хоккеем.



«Отрадно, что с нами много лет находятся легенды советского и российского хоккея. Сегодня в стране бум — не хватает спортивных сооружений, несмотря на то, что за последние 10 лет было построено 639 спортивных объектов. Это ледовые дворцы и сооружения с искусственным льдом. В прошлом году было построено 36 сооружений для занятий хоккеем. Но этого недостаточно, и Министерство спорта в дальнейшем продолжит реализацию федеральной целевой программы Ночная хоккейная лига показывает пример другим игровикам. На данный момент в стране нет других любительских соревнований, которые были бы так же логичны, понятны и обладали бы таким же административным ресурсом», — передаёт слова Томиловой корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.

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