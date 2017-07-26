Якушев: думаю, что с «делом Зарипова» разберутся, реакция будет положительной

Двукратный олимпийский чемпион, председатель совета легенд Ночной хоккейной лиги Александр Якушев поделился мнением о допинговом скандале вокруг Даниса Зарипова.



«Это известие, которое пришло буквально вчера, всех нас очень потрясло. Никому такого не пожелаешь. Я думаю, что с этим делом разберутся, реакция будет положительной. Чем допинг может помочь хоккеисту? Не знаю, не пробовал. Не могу ответить на этот вопрос», — передаёт слова Якушева корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.



Данис Зарипов был дисквалифицирован на два года за употребление допинга и уже сообщил, что намерен подать апелляцию на решение ИИХФ.

Апелляция и презумпция невиновности. Почему вина Зарипова ещё не доказана Форвард Данис Зарипов за употребление допинга отстранён от хоккея на два года. Сторона хоккеиста намерена оспорить решение.