Бьёркстранд: для меня честь сыграть в команде с таким игроком, как Панарин

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Оливер Бьёркстранд рассказал, как прошёл его отпуск, поделился планами на предстоящий сезон и прокомментировал приход в команду россиянина Артемия Панарина.



«По окончании сезона я взял небольшую паузу, чтобы просто насладиться жизнью, но потом пришлось быстро возвращаться и приводить себя в форму. Я провёл немного времени дома, съездил на тренировочный сбор в Коламбус, потом провёл немного времени в Нью-Йорке со своими братом и девушкой. Но в целом лето прошло в тренировках. Я хочу подготовиться к сезону, так что должен тренироваться.



Как я тренируюсь? Просто следую графику «Коламбуса». Когда я был в городе, то работал по программе тренерского штаба. Мои цели на сезон? Я хочу попасть в состав команды на весь сезон. Это моя основная задача, и я уверен, что готов сделать следующий шаг и помочь команде. Надеюсь, я помогу «Коламбусу» выиграть в нескольких матчах. Персональных же целей я не имею. Конечно, я хочу забивать, но основная моя цель – стать постоянным членом команды и помогать ей всеми возможными способами.



Трансферы клуба? Этим летом у администрации было много дел. Мы потеряли Карлссона, было жаль, что он ушёл, но затем мы подписали Панарина. А затем потеряли Саада. Но то, что к команде присоединился такой игрок, как Панарин, — это здорово. Это честь для меня — получить шанс сыграть с ним в одной команде. Если он мне представится, мне лучше играть хорошо. В целом я с нетерпением жду начала тренировочного лагеря», — приводит слова Бьёркстранда официальный сайт клуба.

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