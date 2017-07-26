Чуприс: по полной программе заиграть в минском «Динамо» не получилось

Бывший нападающий минского «Динамо» Ярослав Чуприс, вошедший в тренерский штаб фарм-клуба «зубров» — «Динамо-Молодечно», поделился воспоминаниями от игры в составе минчан, а также о причинах завершения карьеры.



«Коньки повешены на гвоздь окончательно. Официально уже об этом говорил. Когда завершился прошлый сезон, я ещё планировал играть. Думал восстановить своё здоровье, своё колено, которое уже три года не давало покоя. Но понял, что вряд ли это получится, когда начал тренироваться по полной программе. Понял, что не смогу этого сделать. Пришлось принять сложное решение, но когда-то это всё равно нужно было сделать. Слава богу, родные и близкие поддержали. Для меня было очень важно, что моя жена поддержала в этом. Родители, конечно, тоже поняли.



Воспоминания о минском «Динамо» очень хорошие. Но чувствую, что есть какая-то недосказанность. Скажем так, по полной программе заиграть в команде не получилось. Не знаю только, по каким обстоятельствам. Либо сам в этом виноват, либо ещё что-то помешало, но в любом случае это уже прошлое», — приводит слова Чуприса официальный сайт клуба.