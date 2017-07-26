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Третьяк: решение НХЛ по ОИ-2018 не является для России проблемой

26 июля 2017, среда. 15:40. Хоккей

Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал решение НХЛ не отпускать хоккеистов в сборные на Олимпийские игры – 2018.

«НХЛ является коммерческой организацией, не входящей в состав ИИХФ и не имеющей отдельных договорных отношений с МОК. Решение об участии или неучастии хоккеистов из НХЛ в Олимпийских играх принимает сама НХЛ. Известно, что сами игроки хотели бы участвовать в Олимпиадах, и профсоюз игроков НХЛ поддерживает их. Однако после долгих и тяжёлых переговоров НХЛ приняла и неоднократно озвучила решение о том, что в 2018 году они не примут участия в Олимпийских играх.

Безусловно Федерация хоккея России, как и другие национальные федерации, имеющие большое представительство игроков в НХЛ, была заинтересована в том, чтобы в Олимпийских играх приняли участие все лучшие спортсмены вне зависимости от того, в какой лиге они выступают. Однако решение принято, и повлиять на этот процесс у нас не было возможности. Тем не менее решение НХЛ не является для России проблемой. Сборная будет составлена из игроков, выступающих в КХЛ, и со своей стороны мы сделаем всё для того, чтобы обеспечить успешное выступление сборной в Корее», — сказал Третьяк в эфире телеканала «Россия 24».

Беттмэн: вопрос участия игроков НХЛ в Олимпиадах пока не рассматривается

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Владислав Третьяк
Новости. Хоккей
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