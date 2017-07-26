Третьяк: допинг в хоккее — редкость, ФХР будет беспощадно бороться с этим злом

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал двухлетнюю дисквалификацию форварда Даниса Зарипова, в чьей допинг-пробе были обнаружены следы запрещённых препаратов.



«В чемпионате КХЛ в сезоне-2016/17 допинг-контроль проводился в рамках трёхстороннего соглашения между КХЛ, ИИХФ и ВАДА. Общее количество проб, взятых в рамках этого соглашения, составило 377. Кроме того, дополнительно у игроков сборных всех уровней во время сборов и соревнований было взята 121 проба. 13 российских спортсменов находились в специальном пуле тестирования ВАДА. При этом по итогам сезона на сегодняшний день пробы всего лишь двух российских спортсменов дали положительный результат. Это свидетельствует о том, что допинг в хоккее практически не применяется.



Расследование всех случаев и решение о наложении санкций на спортсменов, в том числе на Даниса Зарипова, принималось дисциплинарной комиссией ИИХФ в соответствии с кодексом ВАДА. Ни ФХР, ни КХЛ не могли никоим образом повлиять на эти процессы. Почему решение было вынесено так поздно? Это обусловлено временем, которое понадобилось на анализ проб, рассмотрение дела и вынесение решения. Сроки заседания дисциплинарной комиссии определяла ИИХФ. Безусловно, вынесенные решения могут быть обжалованы в Высшем арбитражном спортивном суде в Лозанне.



Применение допинга в хоккее — редкий случай. Ключевая задача Федерации хоккея создать условия для того, чтобы хоккей был чистым и здоровым видом спорта. Сегодня тысячи мальчишек приходят играть в хоккей, и мы сделаем всё, чтобы они были защищены от допинга. Будем беспощадно бороться с этим злом», — сказал Третьяк в эфире телеканала «Россия 24».

Поступок «Ак Барса». В Казани намерены биться за Зарипова В сложившейся вокруг Даниса Зарипова ситуации достойнее всех выглядит «Ак Барс», который мог даже не вести переговоров с игроком.