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Третьяк: допинг в хоккее — редкость, ФХР будет беспощадно бороться с этим злом

26 июля 2017, среда. 16:33. Хоккей

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал двухлетнюю дисквалификацию форварда Даниса Зарипова, в чьей допинг-пробе были обнаружены следы запрещённых препаратов.

«В чемпионате КХЛ в сезоне-2016/17 допинг-контроль проводился в рамках трёхстороннего соглашения между КХЛ, ИИХФ и ВАДА. Общее количество проб, взятых в рамках этого соглашения, составило 377. Кроме того, дополнительно у игроков сборных всех уровней во время сборов и соревнований было взята 121 проба. 13 российских спортсменов находились в специальном пуле тестирования ВАДА. При этом по итогам сезона на сегодняшний день пробы всего лишь двух российских спортсменов дали положительный результат. Это свидетельствует о том, что допинг в хоккее практически не применяется.

Расследование всех случаев и решение о наложении санкций на спортсменов, в том числе на Даниса Зарипова, принималось дисциплинарной комиссией ИИХФ в соответствии с кодексом ВАДА. Ни ФХР, ни КХЛ не могли никоим образом повлиять на эти процессы. Почему решение было вынесено так поздно? Это обусловлено временем, которое понадобилось на анализ проб, рассмотрение дела и вынесение решения. Сроки заседания дисциплинарной комиссии определяла ИИХФ. Безусловно, вынесенные решения могут быть обжалованы в Высшем арбитражном спортивном суде в Лозанне.

Применение допинга в хоккее — редкий случай. Ключевая задача Федерации хоккея создать условия для того, чтобы хоккей был чистым и здоровым видом спорта. Сегодня тысячи мальчишек приходят играть в хоккей, и мы сделаем всё, чтобы они были защищены от допинга. Будем беспощадно бороться с этим злом», — сказал Третьяк в эфире телеканала «Россия 24».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Владислав Третьяк Данис Зарипов Допинг
Новости. Хоккей
26 июля 2017, среда
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