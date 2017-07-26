«Локомотив» в первом матче Кубка Минска победил рижское «Динамо»

Ярославский «Локомотив» в выставочной встрече одержал победу над рижским «Динамо», встреча завершилась со счётом 3:1.



«Локомотив» открыл счёт в первом периоде, заброшенной шайбой отметился Денис Алексеев с передачи Дениса Мосалёва. Во второй двадцатиминутке Денис Мосалёв забил гол, увеличив преимущество своей команды. На старте третьего периода Гунарс Скворцов сократил отставание «Динамо» в счёте. До конца встречи динамовцы не сумели сравнять счёт, а на последних минутах Егор Коршков забил в пустые ворота, установив окончательный счёт — 3:1.



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